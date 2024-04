Simba La Rue viola i domiciliari e si schianta col kart | trasferito in carcere

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pubblicato il 12 Aprile, 2024 A pochi giorni di distanza dalle polemiche scatenate da quel che è successo durante una puntata di Diritto e rovescio, quando Paolo Del Debbio a buttato fuori dallo studio Baby Touche, tocca aLa Rue alimentare, di nuovo, l’acceso dibattito sui trapper. E lo fa trovandosi, di nuovo, nei guai con la giustizia. Così come lui stesso ha documentato sui social, il trapper è stato raggiunto in casa dai carabinieri per essere ammanettato. Nella foto si vedono le gambe di un militare nel salotto dell’abitazione del cantante con su la scritta “Mia stanno via. A presto FAM”, abbreviamento di famiglia, così come si rivolge ai fan. Dalla sua casa di Merone, in provincia di Como, è statonelBassone del Comune lombardo. La misura è stata disposta dopo che il trapper ha ...

