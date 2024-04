Simba La Rue torna in cella | ha violato l’obbligo di dimora Scoperto dopo un’incidente in go kart a Rozzano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Milano – “Mi stanno portando via a presto Fam”. Così il trapper Mohamed Lamine Saida, noto con il nome d’arteLa Rue, ha mostrato su Instagram il suo ennesimo arresto. Per il cantante 21enne le porte del carcere si sono riaperte perché – ha spiegato la Corte d’Appello – un un mese fa, mentre era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di, è andato alodromo di, nel Milanese, con alcuni amici e ha perso il controllo di una vettura schiantandosi contro un palo e poi “dandosi alla fuga”. I giudici (Gazzaniga-Re-Puccinelli) parlano nel provvedimento di carcerazione di "reiterate violazioni” gravi e di “totale incapacità di autocontrollo dell'imputato”, già condannato in primo grado a 6 anni e 4 mesi nel processo con al centro una sparatoria vicino a Corso Como, avvenuta nel luglio del 2022, ...

