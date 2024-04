Simba La Rue si schianta in auto | trapper torna in carcere

(Di venerdì 12 aprile 2024) Già condannato a più di sei anni, ha violato le prescrizioni che prevedevano la permanenza in casa nelle ore serali e notturne. Corte d'Appello: "Totale incapacità dicontrollo" Mohamed Lamine Saida, in arteLa Rue,indopo la richiesta della procura generale di Milano di chiedere l'aggravamento dei domiciliari. Già condannato a

Milano – “Mi stanno portando via a presto Fam”. Così il trapper Mohamed Lamine Saida, noto con il nome d’arte Simba La Rue, ha mostrato su Instagram il suo ennesimo arresto. Per il cantante 21enne ... (ilgiorno)

Simba La Rue viola i domiciliari e torna in carcere dopo un incidente in auto - Nuovi guai per Simba La Rue. Il trapper si trova di nuovo in carcere dopo un incidente in un kartodromo nel Milanese. I fatti risalgono a un mese fa, quando il trapper - ancora sottoposto alla misura ...huffingtonpost

Milano, trapper Simba torna in carcere dopo incidente al kartodromo - Torna in carcere Simba La Rue, nome d’arte di Mohamed Lamine Saida, trapper 21enne milanese. La decisione della Corte d’Appello arriva dopo i fatti di un mese fa quando Simba era andato al kartodromo ...tg24.sky

