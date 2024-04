Silvia muore a 46 anni | il melanoma non diagnosticato in tempo e l’amore per i figli

(Di venerdì 12 aprile 2024) La comunità di Fabriano piange la prematura scomparsa diMoroni, una donna esemplare strappata all’affetto dei suoi cari dalla malvagità di una malattia incurabile., 46, mamma affettuosa di Francesco e Caterina e moglie devota di Alessandro, è deceduta martedì scorso a Cremona, dove era ricoverata. Il suo calvario era iniziato nel 2013, quando un errore diagnostico ritardò la rimozione di unmaligno, compromettendo così ogni possibilità di una cura tempestiva. Nonostante la gravità della situazione,e la sua famiglia hanno scelto di vivere con speranza e gioia, come se ogni giorno potesse essere il loro ultimo insieme. Una decisione che ha dimostrato la resilienza e la forza d’animo di, sempre sorridente nonostante le difficoltà. A marzo, ...

