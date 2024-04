Signorini fa una drammatica rivelazione | “Da piccolo ero solo e bullizzato”

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 12 aprile 2024) Personaggi tv.parla della sua infanzia difficile a causa del bullismo. Alfonso, classe 1964, è un giornalista, conduttore televisivo e direttore editoriale della rivista settimanale Chi. Da poco ha concluso la sua esperienza come conduttore del Grande Fratello. Ospite del podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio per moda,ha ricordato la sua infanzia e i problemi con il bullismo. ( dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, smantellata la casa di Cinecittà. E disi dice che… Leggi anche: Anita Olivieri, dopo il “GF” rivela su: “Come si è comportato con me” Leggi anche: “Grande Fratello”, Alfonsoparla all’orecchio di Beatrice e si accorge di essere inquadrato: «Oddio, eravamo in onda!» Leggi anche: “Grande ...