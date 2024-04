Sicurezza sul lavoro | l’Italia si ferma contro i morti Ma il governo perde ancora tempo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 aprile 2024) All’indomani del crollo nel cantiere Esselunga di Firenze, ilaveva infilato in fretta e furia nel decreto Pnrr la patente a crediti, criticata da opposizioni e sindacati non solo per un sistema poco severo nei confronti delle imprese che violano le norme disulma anche perché prevista, a partire da ottobre, solo per le aziende del settore edile. Non solo. La maggioranza, attraverso una serie di emendamenti allo stesso decreto, ha provato persino ad allentare la stretta. Oggi, alla luce dell’ultima tragedia sulalla centrale idroelettrica di Bargi, le destre non solo non avevano il fegato di far passare tali proposte di modifica ma erano chiamate a ripensare le norme originariamente previste in direzione maggiormente restrittiva. È questo il motivo che ha spinto ieri il ...