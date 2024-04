Siani e Pieraccioni insiema a Natale in “Io e te dobbiamo parlare”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr. (askanews) – I due talenti comici Alessandroe Leonardoper la prima volta insieme, nella commedia che vedremo sugli schermi a. “Io e te” è il titolo del film per la regia di Alessandro, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai Cinema. Le riprese inizieranno a metà giugno 2024, e l’uscita è prevista per2024 con 01 Distribution. Alessandroha detto: “Leonardo, io e te. E’ la frase che racchiude il nome del mio futuro complice… e il titolo del mio nuovo film! Che altro posso aggiungere? Contutto può succedere”. Leonardoha ...

