Siamo tutti escapisti | tendiamo a fuggire dalla realtà Eppure dovrebbe importarci

(Di venerdì 12 aprile 2024) È una parola poco usata, perché sconosciuta ai più: è l’escapismo. Sembra un neologismo, ma infu usato per la prima volta da Carlo Maria Franzero nel 1947 e successivamente da Eugenio Montale nel 1954, sempre con il significato di fuga. O, meglio ancora, nel significato di non voler accettare unamalevola, disturbante., paradossalmente, è un sostantivo che ci accomuna più o meno, specialmente, per quanto mi occupa, nel campo ambientale. È di qualche giorno fa l’ennesimo grido di allarme di Elizabeth Kolbert sulla sesta estinzione di massa: “Si dice di continuo che stiamo entrando in un territorio inesplorato. È davvero così: stiamo portando il pianeta fuori dal regime climatico in cui gli esseri umani si sono evoluti. Di più: la verità è che ...