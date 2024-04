Shock nella finale di Supercoppa saudita | tifoso prende a frustate un calciatore | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024) Episodiodurante ladellatra Al-Ittihad e Al-Hilal, vinta da quest’ultima per 4-1. Al termine del match Abderrazak Hamdallah si è avvicinato alla tribuna dalla quale stava ricevendo insulti su insulti. Ilmarocchino, compagno di squadra di Benzema, stava bevendo dalla sua bottiglietta quando ha deciso di bagnare unche lo stava insultando, gettandogli l’acqua addosso. Ilin questione ha reagito in maniera clamorosa: ha tirato fuori una frusta e ha iniziato a colpire il giocatore. Sia ilche altri membri dello staff hanno tentato di accedere agli spalti per rispondere all’attacco ma alla fine è intervenuta la sicurezza dello stadio. pic.twitter.com/zzuPEGUqlU — Out Of Context ...