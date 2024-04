Settimana corta | ecco le condizioni del governo per aprire alla proposta del Pd

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (Lega) si è detto d’accordo con la previsione di «strumenti per incentivare la contrattazione collettiva e aziendale per la sperimentazione della riduzione dell’orario lavorativo a parità di salario e a parità di produttività». Lo ha fatto riformulando un punto che tratta di questo tema nel disegno di legge a prima firma di Arturo Scotto (Pd)

Tre proposte di legge per ridurre gli attuali orari di lavoro e introdurre la Settimana corta . In Commissione lavoro alla Camera è iniziato l’iter per esaminare i testi presentati da Alleanza ... (quifinanza)

Franco Mari , deputato di Alleanza Verdi-Sinistra che ha firmato una proposta di legge per introdurre in Italia la settimana lavora tiva da 34 ore a parità di stipendi o, spiega a Fanpage.it perché ... (fanpage)

