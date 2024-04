Sette secondi al massimo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pubblichiamo un estratto da “. I Phoenix Suns di Nash e D’Antoni” di Jack McCallum, che esce oggi per 66thand2 tradotto da Dario Costa. Potete acquistarlo qui. Da quando Nash è arrivato a Phoenix (la squadra che l’aveva scelto al draft del 1996 e per cui aveva giocato le sue prime due stagioni da professionista, prima di essere spedito a Dallas) nell’estate del 2004, presentandosi alla conferenza stampa di introduzione con un paio di scarpe da golf (le uniche con la suola rigida nel suo guardaroba), è diventato il volto della franchigia, un volto così popolare che un giorno l’assistente allenatore Alvin Gentry ha aperto un pacco a lui indirizzato contenente una palla da basket, una fotocamera usa e getta, e un foglio con su scritto: «Per favore, puoi far autografare la mia palla a Steve Nash e scattargli una foto mentre lo fa?». Non ci sono facce come la sua in tutto lo sport ...

Serie A, 32ª giornata: in scena il derby della Mole, Lecce-Empoli sfida salvezza - La 32ª giornata di Serie A si apre oggi, venerdì 12 aprile, con il primo anticipo tra Lazio e Salernitana previsto alle ore 20:45. Sabato altre tre gare, tra le quali a spiccare è il derby della Mole ...mondopalermo

L’avvocomica Simona Bonomo intervistata dal podcast Egoriferiti - ]]> [embedded content] Voleva fare l’avvocato in Italia. Poi si è trasferita in Spagna per lavorare per aziende dell’alta moda. Ma è stata costretta – da drammatiche circostanze familiari – a tornare ...mondopalermo

Kia EV9, Sette posti in prima fila nella lounge su quattro ruote e zero emissioni - La generosità delle dimensioni ha consentito di accogliere tre file di sedili, con una configurazione standard e Sette posti, che a richiesta possono ... km orari con un’accelerazione 0-100 in 9,4 ...motori.ilmessaggero