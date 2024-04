Sesso con una studentessa minorenne | professoressa di italiano sospesa a Pescara

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 - Unadidi un istituto superiore diè statadall’insegnamento per un periodo di 12 mesi per aver compiuto atti sessuali su unaall’epoca 14enne. I fatti si riferiscono a due anni fa. Il provvedimento, come si legge sulla stampa locale, è stato emesso dal Gip del Tribunale diFrancesco Marino, che ha anche stabilito il divieto assoluto di contatti di qualsiasi genere della docente con la ragazza. “Il rapporto di affidamento tra precettore e allieva vale a neutralizzare l'efficacia del consenso della minore”, si legge nell'ordinanza. Nella ricostruzione della vicenda, infatti, non emergerebbero costrizioni, ma soltanto una situazione di confusione della ragazza ...