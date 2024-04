Serie B | tripletta del Catanzaro contro Modena | finisce 3-1

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ilvince in trasferta sulper 3-1. Il match tra i canarini e i calabresi apre le danze alla 33esima giornata diB 2023/2024. Ilraggiunge così il Venezia, quarto ma con una partita in meno. Continua invece l’incubo modenese, con la squadra che non trova una vittoria da tempo ed è tredicesima in classifica. La prima rete della serata è di Iemmello, che rompe gli indugi al minuto 16 e poi Vandeputte raddoppia poco dopo, al 25?. I padroni di casa accorciano le distanze al 34?, con il gol di Tremolada. Nel secondo tempo, la formazione in trasferta mette al sicuro il risultato con Iemmello, che trova la doppietta al 68?. SportFace.

