Serie B 2023 24 - Diretta DAZN 33a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

(Di venerdì 12 aprile 2024) Venerdì 12 aprile 2024, laB entra nel vivo con la 33a, e il Modena si prepara per affrontare il Catanzaro al Braglia, con Dario Mastroianni alla telecronaca. Dopo un periodo di magra in casa, il Modena cerca di invertire la rotta, ma il Catanzaro non sarà un avversario da sottovalutare, specialmente dopo la recente vittoria contro la capolista in trasferta. È difficile prevedere chi uscirà vincitore da questa sfida, con entrambe le squadre determinate a ottenere punti preziosi per i propri obiettivi di classifica.Il sabato si apre con "ZonaB", condotta da Alessandro Iori, che offre una panoramica completa su tutti i campi dellaBKT. Poi, alle 14:00, ci sono diverse partite interessanti in programma. Al Tombolato, il Cittadella ospita l'Ascoli con Giorgio Basile alla telecronaca, in un match ...