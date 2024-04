Serie A | Surreale! Il derby di Torino presente al Parlamento Europeo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 12 aprile 2024) 2024-04-12 11:40:33 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: EIl calcio oltrepassa i confini. Questo è il caso di Mick Wallacedeputato irlandese, che ieri ha compatito ilcon la maglia della sua squadra,, prima delcontro la Juventus questo sabato per l’appuntamento 32° del campionato italiano diA. Il deputato, 68 anni, ha colto l’occasione per vestire i colori del suo club del cuore e lanciare un messaggio di incoraggiamento ai suoi giocatori in vista di una partita così importante per la città di: “Signor Presidente, in bocca al lupo al Toro sabato contro la Juventus. Juve di merda, Forza Toro”. Ore dopo, Wallace ha pubblicato il video virale ...