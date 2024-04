Serie a Il Big Mat Bsc fa shopping di qualità | arrivano Barreto | Alomà e Rodriguez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si chiude la campagna acquisti del Big Mat Bsc Grosseto con un tris (più uno) di altissimo valore. Oltre al rientrante Eddy Abel Garcia Del Toro, già leader tecnico lo scorso anno dei biancorossi, approdano in Maremma il lanciatore RembertoGrave de Peralta, l’interno Jorge EnriqueHerrera e il ricevitore Dariel. "Abbiamo allestito – commenta Roberto Piccioli, vicepresidente del Bsc – una squadra competitiva che coniuga alcuni giocatori di esperienza con molti giovani grossetani. L’obiettivo non è solo quello di giocarsela alla pari con tutti i roster dellaA, ma di facilitare la crescita dei tanti talenti nostrani che da anni mettono in campo prestazioni sempre più convincenti e di altissimo livello tecnico". RembertoGrave de Peralta, lanciatore ventiseienne ...