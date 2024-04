Serie A | Bastoni eletto miglior giocatore del mese di marzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il premio Ea Sports FC Player Of The Month diè stato assegnato al calciatore dell’Inter Alessandroe la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di Ea FC 24. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Cagliari, in programma domenica 14 aprile 2024 alle ore 20.45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di Milano.è risultato il più votato dai tifosi sul sito di Ea Sports, superando le altre nomine di Barella (Inter), Kvaratskhelia (Napoli), Leao (Milan), Calafiori (Bologna) e Koopmeiners (Atalanta). La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati ...