Serie A | Bastoni dell’Inter ha vinto il premio MVP di marzo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Alessandrohaildi MVP del mese di. Ecco i motivi per cui è stato premiato il difensore Alessandroè il miglior giocatore dellaA del mese di2024. A decretarlo è la Lega che nel consueto annuncio mensile ha premiato il difensore di Inzaghi. Due assist e

