Serie A 2023 2024 | trentaduesima giornata | programma e telecronisti Dazn e Sky

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ile isue Sky delladi: ecco chi commenta le sfide del tredicesimo turno del girone di ritorno. C’è Torino-Juventus come sfida più interessante, per il resto Udinese-Roma, Inter-Cagliari, Sassuolo-Milan, Napoli-Frosinone e Lazio-Salernitana sono le partite di cartello, oltre a tanti scontri che valgono una fetta di salvezza quando poi, dopo questi novanta minuti, mancheranno soltanto sei giornate al termine del massimo campionato. Di seguito ecco lazione sulle due emittenti che detengono i diritti tv,con tutte e dieci le partite e Sky con tre di queste. Venerdì 12 aprileore 20.45 Lazio-Salernitana su ...

Renon ha vinto l’Alps Hockey League 2023-2024! Cortina battuto 4-0 nella Serie finale - Renon è campione dell'Alps Hockey League 2023-2024. La squadra altoatesina si è aggiudicata il campionato vincendo nettamente gara -4, e il computo complessivo della Serie finale, contro i connazional ...oasport

LIVE Milano-Perugia 1-3, Superlega volley 2024 in DIRETTA: gli umbri chiudono la Serie e approdano in finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.47 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22 ...oasport

Cinque italiane in Champions, il ranking Uefa UFFICIALE è da sogno - Grazie ai risultati ottenuti nell’ultimo turno di Conference ed Europa League, l’Italia ha allungato il vantaggio in testa alla classifica valida per il ranking Uefa 2023/24. Questa sera, infatti, la ...calciomercato