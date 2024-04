Serie A 2023-2024 | 32ª giornata | i calciatori diffidati e squalificati

(Di venerdì 12 aprile 2024) Da stasera spazio alla trentaduesimadiA: ecco la situazione disciplinare, coie glidall’anticipo Lazio-Salernitana di stasera ai due posticipi di lunedì. Inter-Cagliari è la partita che ha più giocatori assenti: ben quattro.A –32ªLAZIO-SALERNITANA venerdì 12 aprile ore 20.45Lazio: Pedro Rodriguez (prossima partita Genoa in trasferta)Lazio: nessunoSalernitana: Antonio Candreva, Lassana Coulibaly, Norbert Gyombér, Niccolò Pierozzi, Lorenzo Pirola (prossima partita Fiorentina in casa)Salernitana: nessuno LECCE-EMPOLI sabato 13 aprile ore ...

