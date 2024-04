Sergio Rico | il peggio è alle spalle | ok dei medici | può tornare ad allenarsi

A distanza di un anno dal terribile incidente a cavallo che lo ridusse in coma , Sergio Rico ha ricevo il definitivo nullaosta da parte dei medici per ritornare a giocare nel PSG. Il portiere ha ... (fanpage)

Amadeus sta per lasciare la Rai. Il conduttore di punta della tv è pronto per andare su Nove, come Fabio Fazio. Soldi? Non solo, stando al Corriere della Sera. Ad esempio al presentatore non nono ... (noinotizie)

Donnarumma massacrato dai media francesi: perché in Italia non ne parla nessuno - Visualizzazioni: 2 Le prestazioni di Gianluigi Donnarumma sotto l’ombra della Torre Eiffel non hanno mai convinto e ieri ne ha combinata un’altra delle sue. In Italia raramente si parla di quanto male ...calciostyle

Sergio Rico, finisce l’ incubo, potrà tornare ad allenarsi - Finisce l' incubo di Sergio Rico, che dopo 11 mesi dalla caduta da cavallo che gli ha causato un coma ha ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi. &nb ...news-sports

Italia-Usa: Quirinale, Mattarella a New York dal 5 al 7 maggio per una visita all’Onu - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a New York dal 5 al 7 maggio per una visita alle Nazioni Unite. Il viaggio è ...agenzianova