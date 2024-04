Senza l’eticità umana che la guidi | l’IA è buona a metà Il commento di Floridi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nel suo messaggio rilasciato in occasione del 58esimo World Day of Social Communications, Papa Francesco era stato molto chiaro sul ruolo dell’intelligenza artificiale. Il suo contributo per lo sviluppo è innegabile, ma la tecnologia non potrà mai sostituire la nobiltà del “cuore umano”. È un concetto tutt’altro che banale, solo all’apparenza scontato. Ed è stato ripreso in un paper che il filosofo Lucianoha dedicato proprio sul messaggio del Pontefice. Nel suo “Three tension in understanding AI – Comment on Pope Franci’s message Artificial Intelligence and the Wisdom of the Heart: Towards a Fully Human Communication”, il professore di Yale si sofferma proprio sull’utilità delle nuove tecnologie e su come possano – o non possano – essere d’aiuto. L’esempio forse più concreto per una rapida spiegazione è rappresentato da una semplice lavastoviglie. Pulisce ...