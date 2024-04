Selfie con l’incidente mortale a Piacenza | la foto diventa virale

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 - Unscattato sulla scena di un incidenteavvenuto a: lascattata dal giornalista Stefano Pancini del quotidiano "il.it”, ètascatenando una valanga di messaggi sui social. La reazione è univoca: “sdegno e disgusto”. E qualcuno resta incredulo di fronte a un gesto simile. Nell'immagine si vede un giovane passante che alza il braccio tenendo in mano il cellulare per riprendere la scena alla sue spalle. A poca distanza ci sono i soccorritori che stanno intervenendo per aiutare la una persona ferita gravemente a terra. L'incidente è poi costatato la vita a una donna coinvolta. Il ragazzo autore delha circa vent'anni, la suasarà ...

Veronica Peparini e Andreas Muller, il Selfie con le gemelline: «Chi è la più stanca» - Veronica Peparini, in questo momento, è davvero impegnatissima: il lavoro procede a gonfie vele e anche la sua vita privata che è stata arricchita da una notevole ...corriereadriatico

Realme 12 Pro+, lo smartphone fotografico e accessibile - Realme, con il suo 12 Pro Plus, o Pro+ ... Probabilmente, in futuro, l'introduzione di software IA appianerà ulteriormente il gap ma non oggi. Per Selfie e videochiamate, il telefono si affida ad un ...ansa

In strada incidente mortale, passante si fa un Selfie mentre soccorsi assistono persona a terra - Durante i soccorsi per un drammatico incidente stradale costato la vita a una donna di 73 anni e il ferimento di una 34enne a Piacenza, qualcuno ha pensato ...fanpage