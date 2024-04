“Sei tu che devi uscire” Amici 23 | altro brutto colpo | il pubblico perde la sua beniamina

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024)23, sabato 13 aprile in onda la quarta puntata del serale. Nella scuola sono rimasti in dieci. Dopo Ayle, Kumo, Giovanni, Nicholas e Lucia ci sarà una nuova eliminazione: il nome fornito dalle anticipazioni non piace al. Intanto tiene banco il caso Gaia, la decisione della produzione di farla sostituire da una ‘controfigura’ in attesa di un suo recupero non è piaciuta né dentro né fuori la scuola di. Gli allievi rimasti in gara ad23 non hanno preso bene questo fuori programma. >> “A letto con lei…”. Alfonso Signorini senza freni, racconta le cose intime: “Anche quei film per imparare” Si sono detti contrari a questa scelta perché giudicata ingiusta per tutti. Per tutto il giorno non si è parlato d’che di Gaia che, dalla sua, ci ha sofferto eccome. La ...