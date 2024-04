Segrate | incidente sulla Rivoltana | grave motociclista di 52 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024)(Milano), 12 aprile 2024 – Unè avvenuto verso le 12.50 alungo la strada, in direzione Pioltello. Qui, all’altezza della cavalcavia che sovrasta la rotonda per San Felice, un52enne ha perso il controllo dello scooter ed è andato a sbattere contro la cuspide del guard-rail che separa le due rampe, per poi rotolare sull’asfalto. Sul posto si sono precipitati i soccorritori, un’ambulanza e l’eliocottero, e gli agenti della polizia locale. L’uomo è stato trasportato d’urgenza a Niguarda mentre il cavalcavia è stato chiuso al traffico.