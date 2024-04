«Se vuoi farmi un regalo | il gesto che per me ha più valore è una donazione per la mia realtà no profit»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 12 aprile 2024) Buon compleanno, Luca Argentero! Il 12 aprile il Doc più amato della tv ha compiuto 46 anni. Un traguardo festeggiato insieme alla moglie Cristina Marino e ai figli Nina Speranza e Noè Roberto. Proprio la moglie dell’attore, infatti, ha condiviso sui social romantici auguri al marito insieme a una carrellata di immagini in cui appaiono i figli mentre giocano con palloncini sparsi per tutta la casa. Ma l’attore ha deciso di festeggiare anche con i suoi follower in maniera decisamente particolare: chiedendo unaper la sua onlus, 1 caffè. ...