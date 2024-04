“Se viene giù Mirafiori | viene giù tutto” | il grido di Torino chiama Stellantis 12mila in piazza | con gli operai anche la Chiesa e gli studenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Quello che è rimasto del settore auto del Piemonte arriva alla spicciolata dalle 8 del mattino inStatuto, storico luogo delle lotte e dei tumulti in città a iniziare dal trasferimento della capitale dae Firenze. Così, ora chenon è più la capitale della fu Fiat, si riparte da qui. E arrivano in, secondo le stime dei sindacati che tutti insieme, per la prima volta in quindici anni, hanno invocato lo sciopero. Ci sono glidie quelli di Lear e Delgrosso, due delle aziende del comparto più in difficoltà. Si sono fatti centinaia di chilometrialcuni colleghi di Melfi e Pomigliano: “Perché segiùgiù ...