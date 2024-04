Se ti scrive questa ragazza non rispondere | è una truffa | come riconoscere Carline

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 aprile 2024) Parte con un semplice approccio online, spesso sui social o sulle app di dating, ed evolve fino a diventare una vera e propria relazione. O almeno questo è ciò che pensano le vittime. Le truffe sentimentali sono un fenomeno ormai davvero molto diffuso. Tutto inizia con una chiamata persa su Skype. Il numero non è salvato in rubrica, leggiamo solo il nickname,. “Ci conosciamo?”, scriviamo in chat. Dopo pochi secondi arriva la foto. È alta, bionda, con gli occhi scuri, indossa una giacca rosso mattone ed è in posa in un salotto anni ’70. “Ciao, ho 34 anni”, risponde. “Sono sulla rete per trovare un uomo serio con cui passare il resto della mia vita”. Manda subito un’altra sua foto insieme a un bambino, che avrà circa dieci anni. “È mio figlio”, spiega. Portiamo avanti la conversazione, le chiediamo dove vive, cosa fa, lei ci chiede una foto. Dopo qualche ...