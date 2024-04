Se pensi di averle provate tutte | leggi questi consigli per dire addio ai capelli grassi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Spenti, piatti, all'apparenza poco curati anche se li hai lavati da neanche un'ora: isu un uomo rappresentano una condizione molto diffusa. Soprattutto quando la colonnina di mercurio inizia a salire perché aumenta l'attività delle ghiandole sebacee e le radici diventano subito più grasse. Complice un'alimentazione non ideale e una hair care routine non troppo ragionata, si finisce per entrare in un circolo vizioso con un unico risultato, ovvero diventare dei maniaci del lavaggio e peggiorare la situazione, come ti raccontiamo in questo articolo. Sii ottimista, però, perché il capello grasso, se coccolato a dovere con i prodotti giusti, può cambiare la propria natura. Basta sapere cosa fare. Prendi nota.