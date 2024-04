Scuole aperte in estate | Valditara firma il decreto per le scuole primarie e secondarie

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 aprile 2024) Cresce il fondo destinato alleper le attività estive durante il periodo di sospensione delle lezioni. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, hato ilche stanzia 400 milioni di euro per finanziere attività di inclusione, socialità e potenziamento delle competente per lestatali e paritarie non commerciali. Il fondo copre i prossimi il biennio a partire dall’anno scolastico in corso fino al prossimo 2024-2025. Sono 80 i milioni di euro in più rispetto al biennio precedente. Con questo provvedimento, spiega il ministero, potranno essere sviluppati percorsi che interessano un potenziale di 1,3 milioni di studenti. Saranno le...