Scuole aperte d' estate | cosa prevede il piano del governo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 aprile 2024 – La firma sul decreto è arrivata ieri: il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha autorizzato l’uso di fondi – 400 milioni di euro – destinati a finanziare “attività di inclusione, socialità e potenziamento delle competenze” per il periodo di sospensione estiva delle lezioni.il decreto e a chi è destinato Il provvedimento, che interessa gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, è destinato alleprimarie e secondarie statali e paritarie. Le risorse (80 milioni di euro in più rispetto al progetto del precedente biennio) consentiranno di attivare percorsi che potranno interessare, in base alle proposte delle, tra 800mila e 1,3 milioni di studenti; 1,714 milioni sono le ore aggiuntive previste di attività. Ma la platea dei destinatari e la durata dei ...

