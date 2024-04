Scuole aperte anche d’estate | la decisione del ministro dell’Istruzione | come funziona

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un’autentica rivoluzione sta per verificarsi nel mondo della scuola. Proprio pochi giorni fa era scoppiata una polemica sulla pausa estiva ritenuta eccessivamente lunga. La richiesta da parte delle organizzazioni WeWorld e Mammedimerda è stata quella di “Rimodulare il calendario scolastico”. “Il nostro calendario vanta due tristi primati – sostengono le due realtà associative – il primo è la pausa estiva più lunga d’Europa (insieme a Lettonia e Malta. Eurydice, 2022). Le 14 settimane di pausa estiva nascevano per permettere ai bambini e alle bambine di aiutare i genitori a raccogliere il grano nei campi. Una misura di conciliazione che però non si è evoluta al passo delle esigenze delle famiglie. E il secondo è che abbiamo uno dei sistemi più stressanti del mondo: gli eccessivi carichi di lavoro concentrati nello stesso periodo di tempo, infatti, comportano effetti negativi non ...

