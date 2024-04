Scuole aperte anche d’estate | arriva un piano da 400 milioni

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) –in estate. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che stanzia 400di euro per finanziare attività di inclusione, socialità e potenziamento delle competenze per il periodo di sospensione estiva delle lezioni. Il provvedimento, che interessa gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, è destinato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Il ministero dell'Istruzione ha stanziato 400 milioni per finanziare attività durante i 3 mesi di pausa, ma per un'importante associazione di mamme serve una completa rimodulazione del calendario ... (wired)

Piano estate: il ministro Valditara firma il decreto da 400 milioni di euro per tenere le Scuole aperte - Scuole aperte d'estate: il piano da 400 milioni (getty images) Scuole aperte anche d'estate, da giugno a settembre, per i genitori che devono lavorare e per cui un campo estivo è troppo costoso. In ...alfemminile

Scuola aperta d'estate, il ministro Valditara firma il decreto: quando si comincia e quali sono gli istituti che non chiuderanno - Il provvedimento riguarda le Scuole primarie e secondarie statali e paritarie non commerciali e interessa gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 Scuole aperte anche d'estate, il progetto di Valditara ...leggo

Scuole aperte d'estate, il ministro Valditara firma il decreto - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Valditara, ha siglato un decreto che implementa un programma innovativo: mantenere le ...41esimoparallelo