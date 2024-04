Scuole aperte anche d’estate | arriva un piano da 400 milioni

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il provvedimento, che interessa gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, è destinato alleprimarie e secondarie statali e paritariein estate. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che stanzia 400di euro per finanziare attività di inclusione, socialità e potenziamento delle competenze per il

Il ministro dell'Istruzione Valditara porta avanti un piano, annunciato lo scorso anno, di potenziamento delle aperture per i mesi di giugno e settembre. Tante le ipotesi in campo per la gestione ... (vanityfair)

(Adnkronos) – Scuole aperte anche in estate. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che stanzia 400 milioni di euro per finanziare attività di inclusione, ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Scuole aperte anche in estate. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che stanzia 400 milioni di euro per finanziare attività di ... (corrieretoscano)

Scuole aperte anche d'estate. Il ministro Valditara firma il decreto che stanzia 400 milioni per il nuovo progetto - L’estate a scuola. Le vacanze a scuola. I mesi senza scuola ma con le Scuole aperte. Il progetto Valditara prende forma e diventa realtà. Il ministro dell'Istruzione e del Merito ...ilmessaggero

Scuole aperte anche d’estate Approvato il decreto che stanzia 400 milioni di euro, ecco cosa prevede - Scuole aperte in estate: Valditara stanzia fondi per gli AS 23/24 e 24/25 per le primarie e secondarie statali e paritarie non commerciali.greenme

Scuola, il ministro Valditara firma il decreto: 400 milioni di euro per tenere aperte primarie e secondarie anche d’estate - Le risorse, 80 milioni di euro in più rispetto al progetto del precedente biennio, consentiranno di attivare percorsi che potranno interessare, in base alle proposte delle Scuole, tra 800 mila e 1,3 ...repubblica