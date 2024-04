Scrivono “Help” sulla spiaggia | un aereo li vede | naufraghi salvati dopo 7 giorni su un’isola

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 aprile 2024 – Risultavano dispersi nel Pacifico da più di una settiman a. E già si pensava al peggio per i tre marinai rimasti bloccati nell’atollo di Pikelot,deserta nell’Arcipelago della micronesia, dallo scorso 31 marzo. Isono stati rintracciati e messi in salvo dalla Guardia costiera Usadi ricerche nel Pacifico grazie alla scritta “” (“Aiuto”) che i tre uomini hanno tracciato a caratteri cubitali affastellando foglie di palma. Un ultimo tentativo disperato che li ha riportati a casa. Motoscafo in panne I tre esperti pescatori di Guam si erano recati nell’isola del Pacifico per pescare. Si trovavano a bordo di un motoscafo fuoribordo, quando il motore della barca è andato in avaria e i tre sono ...

