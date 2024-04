Scorie nucleari nelle cave? Così non ci lasciarono indagare

(Di venerdì 12 aprile 2024) Da oltre 30 anni in Sicilia c'è il mistero su cosa si nasconde nel sottosuolo dei siti minerari e delle. Per decenni si è parlato del rischio di un vasto giro di rifiuti tossici gestito dalla criminalità organizzata ma nessuna inchiesta della magistratura,come nessuna interrogazione...

La Regione Lazio presenterà un ricorso al Tar in merito alle 21 zone individuate in provincia di Viterbo dal ministero dell'Ambiente per ospitare le scorie nucleari .Continua a leggere (fanpage)

Scorie nucleari nel Trapanese. Ciminnisi (M5S): “No assoluto, la Sicilia e Trapani non saranno la pattumiera d’Italia” - – “Con una catena umana intorno al nostro tempio di Segesta, questa mattina il territorio trapanese dice chiaramente NO al deposito nazionale di rifiuti radioattivi. Come MoVimento 5 Stelle ...canicattiweb

Deposito Scorie nucleari, la Sardegna resta in corsa - Gian Luca Artizzu, amministratore delegato Sogin: «Tutte le aree sono idonee». Sulla sicurezza: «Non c’è alcun pericolo né per le persone né per l’ambiente» ...lanuovasardegna

Suviana, Pichetto Fratin: “Danni enormi ma nessuna difficoltà sulla rete” - Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin commenta l’incidente alla centrale idroelettrica di Suviana.fortuneita