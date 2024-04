Scoperta la prima testimonianza di protospeleologia italiana a Martina Franca La grotta di Nove Casedde a Martina Franca custodisce la prima testimonianza di protospeleologia italiana Lo studio scientifico del Gruppo Speleologico Martinese presentato al Convegno Internazionale Graffiti in Italy a Roma

In giro con Max Pezzali alla Scoperta delle Discoteche abbandonate - Milano, 12 apr. (askanews) - Un giro un pullman come una gita scolastica, il professore in cattedra è Max Pezzali che racconta e mostra ai giornalisti i luoghi di Pavia dove tutto è iniziato per prese ...libero

Disinformazione, Scoperta una Troll Farm del Cremlino: un secondo fronte del conflitto ucraino - In un'epoca di guerra ibrida e manipolazione dell'informazione, la Scoperta di una Troll Farm a servizio del Cremlino rappresenta un monito sulla necessità di rimanere vigili e di rafforzare le difese ...cybersecurity360

Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 12 Aprile, in prima serata - Stasera in TV, Venerdì 12 Aprile 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ch ...comingsoon