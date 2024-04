Scoperta la causa dell’esplosione di luce più potente dell’universo | ma ora c’è un nuovo mistero

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nel 2022 si è verificata l'esplosione di raggi gamma piùda quando si è iniziato a osservare questo tipo di fenomeni. Un gruppo di astrofisici ha scoperto che a generarla è stata l'esplosione di una grande stella, tuttavia dal suo studio è emerso che non c'erano tracce degli elementi pesanti, come oro e platino, e questo ha riaperto la questione della loro origine.

Circa il 15% delle coppie (più di 1 su 10) non riesce a concepire nel corso di un anno di tentativi non protetti. E nella metà dei casi il problema è maschile . Una tendenza in crescita almeno nei ... (today)

Nuova Scoperta a Pompei: la guerra di Troia sulle pareti di un salone - Un nuovo spazio affrescato con i protagonisti del mito: da Elena e Paride a Cassandra e Apollo. "Pompei è davvero uno scrigno di tesori", afferma il ministro Sangiuliano ...ilfoglio

In giro con Max Pezzali alla Scoperta delle Discoteche abbandonate - Milano, 12 apr. (askanews) - Un giro un pullman come una gita scolastica, il professore in cattedra è Max Pezzali che racconta e mostra ai giornalisti i luoghi di Pavia dove tutto è iniziato per prese ...libero

