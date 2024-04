Scoperta impronta digitale molecolare lesioni pre-tumorali pancreas

(Di venerdì 12 aprile 2024) ROMA - I Tumori Mucinosi Papillari Intraduttali (IPMN) delsono una delle tante neoplasie che interessano questo organo. La loro peculiarità è che rappresentano un vero rompicapo per i clinici perché è difficile inquadrarle come forme benigne o maligne. La stratificazione del rischio infatt

Germania e gli elementi Patrimonio Unesco - L’Ente Nazionale Germanico per il Turismo (Deutsche Zentrale für Tourismus, DZT) dà il benvenuto ai sei nuovi elementi del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità riconosciuti dall’UNES [...] ...advtraining

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. - Nel suo ultimo libro, Grammamanti. Immaginare futuri con le parole (Einaudi, 2024, pagg. 142, € 15), la sociolinguista Vera Gheno spiega come, in una realtà in continua trasformazione la lingua può ...vanityfair

Alla Scoperta dell’Emilia-Romagna a Vinitaly 2024: il calendario eventi del Padiglione 1 - 12:30: Rocche di Romagna: un viaggio alla Scoperta delle sottozone del Romagna Sangiovese ... che sono in assoluto quelle dall'impronta più fortemente territoriale. Il Consorzio, insieme ad Adua Villa ...fooday