Scoop della Bild | Kiev ha finito i missili antiaerei E Putin ne approfitta aumentando gli attacchi aerei e le truppe al fronte

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 aprile 2024) Da un lato l’ormai imminente – quanto surreale – conferenza di pace in Svizzera a cui non parteciperà la Russia, dall’altro i raid delledi Mosca che stanno mettendo in ginocchio la rete energetica dell’Ucraina e preludono a un ulteriore avanzata sul campo. Sono ore concitate perche sembra sempre più incapace di difendersi daglidel Cremlino, al punto che il quotidiano tedescoha lanciato l’allarme sostenendo che Volodymyr Zelensky è rimasto a secco didelle difficoltà diCircostanza che non è passata inosservata a Vladimirche ha intensificato glidell’aviazione e ha ordinato il trasferimento in Ucraina ...