Scongiurare un 25 aprile della vergogna all’insegna dell’antisemitismo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 aprile 2024) Al direttore - Bnl, la Banca nazionale del Lavoro, ora Bnl Bnp Paribas ha presentato un piano di ricambio generazionale che prevede 908 uscite a fronte di 776 assunzioni. Se la matematica non è un’opinione mancano all’appello 132 posti di lavoro. Le uscite saranno finanziate con il Fondo di solidarietà, e saranno quindi a carico di tutto il sistema bancario, mentre per le entrate sarà utilizzato il Fondo per l’occupazione. L’amministratrice delegata Elena Goitini è molto soddisfatta e ha parlato di “piano a impatto sociale”. Dove la socialità, in questo caso, è condivisa. Con i migliori saluti.Roberto Alatri Al direttore - Spiace essere, una volta tanto, in disaccordo con Mariarosa Mancuso. C’è però che il presupposto del suo rimprovero (giusto o meno, non è questo il punto) agli attori del cinema italiano è a mio avviso sbagliato. La questione non è infatti che gli attori sostengano ...