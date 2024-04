Scomparso da casa | ricerche anche con l’elicottero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Narni (Terni), 12 aprile 2024 – Dal primo pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Terni è impegnata a Itieli, frazione di Narni, per la ricerca di una persona. Un uomo di 66 anni con problemi di salute, abitante nella frazione, si è allontanato daa piedi senza cellulare. I familiari, conoscendo lo stato di salute, hanno dato immediatamente l'allarme allertando i carabinieri i quali hanno chiesto il nostro intervento. Sul posto il personale specializzato Tas (Topografia applicata al soccorso) con l'ausilio di cartografie e il funzionario di guardia per il coordinamento dei soccorsi el'elicottero Drago 53 del nucleo elicotteristi di Roma Ciampino per una ricognizione dall'alto.