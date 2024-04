Scomparsa Pasquale Schiappa | domenica il trigesimo | le parole degli allievi del laboratorio teatrale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 12 aprile 2024) Mondragone. Si terrà14 aprile 2024, alle ore 19, presso la Chiesa di San Francesco, la cerimonia religiosa delad un mese dalladel Prof.. Lo scrittore, registae storico della Città di Mondragone, è stato ricordato, in occasione della sua, con questedai giovani dell’ultima formazione del: “Prof, Essere qui oggi è un’impresa contro noi stessi… così come dirvi queste. Chiudiamo il SIPARIO, come tante volte abbiamo fatto, ma senza la gioia, la soddisfazione di uno spettacolo. Il pubblico è entrato riluttante e timoroso. Anche il “Maresciallo”, che ci avete sempre detto sedersi in terza fila, immancabile ...