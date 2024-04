Sciroppo di borragine | una ricetta antica | semplicissima ed efficace!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 12 aprile 2024) Lasboccia in questo periodo dell’anno: approfittiamone e prepariamo questospeciale! Questa piantina officinale è ricca di proprietà utili per il nostro organismo, qui trovate tutti i dettagli. In estrema sintesi, si rivela un rimedio per la tosse leggera e le conseguenti problematiche alle alte vie respiratorie. Ma ha anche virtù depurative e diuretiche, con particolare beneficio per i reni. È antireumatica e ha potere distensivo sul sistema nervoso. Cresce spontaneamente lungo le strade di campagna e nei campi incolti, ma possiamo anche coltivarla. I suoi fiori, di un bel colore azzurro intenso o violaceo, sono riuniti in grappoli e presentano una forma a stella facilmente riconoscibile. Sono ricchissimi di mucillagine, una sostanza emolliente utile in caso di infiammazioni. Le nostre nonne lo sapevano bene, proprio per questo li ...