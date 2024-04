Sciopero metalmeccanici | corteo a Torino

Bergamo . Non basta più il cordoglio, non sono più sufficienti i soli appelli e le parole di denuncia: per chiedere più sicurezza sul lavoro è proclamato uno sciopero , mercoledì 21 febbraio , in ... (bergamonews)

Due ore di sciopero nazionale per edili e metalmeccanici, mobilitazioni e assemblee sui luoghi di lavoro per le altre categorie, presidi in molte città da Milano a Bari. È la protesta indetta da ... (ilfattoquotidiano)

Tutti in piazza per Mirafiori, migliaia al corteo a Torino - Sindacati, istituzioni e studenti: sono migliaia in piazza a Torino per chiedere il rilancio dell'automotive e di Mirafiori. E' il giorno dello Sciopero generale di otto ore, proclamato da tutti i sin ...quotidiano

Torino, in migliaia in piazza per chiedere il rilancio di Mirafiori - Sindacati, istituzioni e studenti: sono migliaia le persone in piazza a Torino per chiedere il rilancio dell'automotive e di Mirafiori. Per la giornata di oggi tutti i sindacati metalmeccanici, per la ...tgcom24.mediaset

Stellantis, Tavares incontra i sindacati: chiedono un'auto per Mirafiori per raggiungere le 200mila unità prodotte - L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, mercoledì sarà a Torino per il taglio del nastro del nuovo reparto di produzione delle trasmissioni eDct a Mirafiori, che ...motori.ilmessaggero