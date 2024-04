Sciopero di Mirafiori | De Palma Fiom | “Torino torni capitale dell’automotive” Palombella Uilm | “No al ricatto di Stellantis”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sindacati, istituzioni e studenti: sono migliaia in piazza aper chiedere il rilancioe di. È il giorno dellogenerale di otto ore, proclamato da tutti i sindacati metalmeccanici, per la prima volta insieme dopo quindici anni. “Questa città deve tornare a essere laeuropea– ha detto Michele De, segretario generale della– dopo anni di cassa integrazione, servono nuovi investimenti. Qui bisogna arrivare a produrre 200mila auto all’anno”. “Prima di aprire ai cinesi sarebbe opportuno far lavorare i nostri stabilimenti dato che in questi tre mesi stanno producendo il 50% della produzione e ci sono tantissimi lavoratori in cassa integrazione questa disputa è qualcosa che distrae ...

