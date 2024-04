Sciopero dei treni | metro Linea 2 ferma a Napoli oggi 12 aprile | le fasce garantite

L' Esplosione nel lago di Suviana in provincia di Bologna: tre morti, cinque feriti e quattro dispersi nella centrale idroelettrica. «Poche speranze di trovarli». Aperta Inchiesta per disastro ... (corrieredibologna.corriere)

Mirafiori, Torino in piazza per il futuro - È importante fare uno Sciopero tutti insieme, una trattativa unitaria per cambiare ... Sullo scontro tra sindacati e Tavares e il potenziale arrivo dei cinesi come produttori in Italia, Luigi Paone, ...lastampa

Stellantis, operai in piazza per Mirafiori. E gli Agnelli si intascano 56 mln - A Torino, gli operai del colosso dell'automotive europeo scendono in piazza per protestare. Intanto gli Agnelli si intascano i cospicui dividendi del 2023 ...affaritaliani

Sciopero di Mirafiori, De Palma (Fiom): “Torino torni capitale dell’automotive”. Palombella (Uilm): “No al ricatto di Stellantis” - Sindacati, istituzioni e studenti: sono migliaia in piazza a Torino per chiedere il rilancio dell’automotive e di Mirafiori. È il giorno dello Sciopero generale di otto ore, proclamato da tutti i sind ...ilfattoquotidiano