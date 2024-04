Sciopero allo stabilimento di Mirafiori Paolo Capone | Leader UGL | ”I lavoratori meritano risposte chiare”

Mirafiori Torino non molla, in 12.000 allo Sciopero unitario dei sei sindacati - Mirafiori chiama, Torino risponde. È la città che chiede lavoro, si aggrappa al presente, spera nel futuro. Erano dodicimila le persone scese in strada ieri, secondo gli organizzatori, in un lungo ser ...informazione

Trasporti, un addetto su due ha partecipato all’agitazione - Lo Sciopero dei trasporti si inserisce nella più ampia agitazione nazionale del settore privato organizzata ieri dalle due sigle sindacali, che hanno sintetizzato le loro rivendicazioni in tre punti: ...laprovinciapavese.gelocal

L'adesione valdostana allo Sciopero generale nazionale indetto da Cgil e Uil - Adesione del 50-60% alla Cogne acciai speciali, del 40% nel trasporto pubblico locale e tra il 10 e il 20% negli altri settori. Sono i dati forniti da Cgil e Uil Valle d'Aosta sullo Sciopero generale ...rainews