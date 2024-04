Scienza | mamme col “social freezing” | procedure in crescita del 20% in Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sono sempre di più inle donne che decidono di procedere al congelamento degli ovociti per assicurarsi una chance di gravidanza in futuro, spesso posticipando la decisione di maternità per motivi di lavoro oi. E’ il cosiddetto fenomeno del ‘’, che nel nostro paese ha fatto registrare un aumento di circa il 20% delledal 2021 al 2022. La preservazione della fertilità attraverso il congelamento degli ovociti femminili sta prendendo dunque sempre più piede in Europa,compresa, e nel mondo, complici anche le dichiarazioni di personaggi famosi che hanno intrapreso questa strada, per motivi medici o per scelta personale. In media, lein entrambi i casi sono aumentate del 25-30% all’anno dal 2016 secondo la Società ...