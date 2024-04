Scese dal tir per un incidente e morì investito da un altro camion | a processo l’autista

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un tamponamento a catena alle prime luci dell’alba del 16 gennaio 2023 con tre tir coinvolti, fra i caselli di Trezzo sull’Adda e Cavenago dell’autostrada A4, all’altezza di Grezzago (Milano). In quella spaventosa carambola perse la vita a 49 anni Orazio Ingegneri,ista di Almenno San Bartolomeo con tre figli. A distanza di oltre un anno dalla tragedia, giovedì mattina il Gup del tribunale di Milano ha rinviato a giudizio M.D., trasportatore 37enne di origini rumene domiciliato a Brembate, alla guida del tir che travolse Ingegneri. La vittima viaggiava a bordo di un’autocarro Fiat 100 refrigerante che trasportava latticini, diretto come ogni mattina a Carnate (Monza e Brianza), al deposito dell’azienda per la quale lavorava da una decina d’anni. A un certo punto tamponò un autoarticolato Iveco-Bertoja che lo precedeva. In seguito all’impatto, l’autocarro restò ...